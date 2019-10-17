Путин поддержал идею создания студии ВГИК на площадке форума «Таврида»

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее о создании студии ВГИК на площадке форума «Таврида» в Крыму, глава государства отметил, что предложение необходимо проработать дополнительно.

«Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта. Это уже не просто строение какое-то, но оборудование и прочее», – сказал президент, передает ТАСС.

«Но в целом, конечно, это, видимо, идея хорошая, – резюмировал Путин. – Давайте мы проработаем и посмотрим, что можно сделать». Путин напомнил, что также обсуждается идея возрождения Ялтинской киностудии.

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», которое планируется завершить в 2022 году. Центр, который построят в Судаке, позволит проводить мероприятия форума «Таврида» круглый год.