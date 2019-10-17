Су-30 разбился в Венесуэле

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщили в минобороны Боливарианской Республики.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести тщательное расследование для выяснения обстоятельств и причин катастрофы», – передает ТАСС заявление минобороны.

Сообщается также, что крушение произошло после взлета самолета с военной базы имени Мануэля Риоса. Истребитель следовал на авиабазу имени Луиса дель Валье Гарсии в пригороде венесуэльского города Барселона.

Отметим, что это не первое крушение Су-30 в Венесуэле. Так, в сентябре 2015 года министерство обороны Венесуэлы заявило о крушении истребителя Су-30 возле границы с Колумбией.

Через три дня после крушения венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Венесуэла купит у России еще не менее 12 боевых самолетов марки Су.

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