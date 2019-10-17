Эксперт оценил возможности Украины создать новую сверхзвуковую ракету

«На Украине сегодня нет научно-технического потенциала. Последние пять лет украинской истории свидетельствуют о том, что они вообще ничего сделать не могут», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения китайских СМИ о якобы разработке Украиной сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Молния», которая по своим характеристикам похожа на российскую Х-31.

«В советские времена ракеты Х-31 имелись на вооружении Черноморского флота и авиации, которые базировались на территории УССР. И после 1991 года все это досталось Украине по наследству. Потому в данном случае речь идет не о разработке новой сверхзвуковой ракеты, а о попытках модернизировать ракету Х-31. Но это в лучшем случае», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

«А в худшем – они просто пытаются восстановить боеспособность имеющихся у них ракет. Потому что для разработки новой сверхзвуковой ракеты на Украине сегодня нет научно-технического потенциала. Последние пять лет украинской истории свидетельствуют о том, что они вообще ничего сделать не могут. Единственное, до чего они дошли – это поставить 152 мм пушку на шасси грузовика КрАЗ. Но потом они осознали бредовость этой идеи», – пояснил эксперт.

По словам собеседника, если же украинским специалистам удастся восстановить боеспособность ракет – это, конечно, повысит военные возможности Украины. «Но для того, чтобы их применить, необходимо восстановить пусковые установки и соответствующую авиацию. А это тоже под вопросом, учитывая скромные возможности украинского бюджета», – отметил Сивков.

При этом появление у украинских вооруженных сил подобных ракет не станет серьезной угрозой для России, считает эксперт.

«Если у них все получится, нам придется принимать дополнительные организационные меры. Но говорить о том, что это как-то серьезно будет угрожать Черноморскому флоту России, точно нельзя», – заключил Сивков.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, с помощью которой рассчитывает контролировать черноморскую акваторию.

«Ракета «Молния», как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону», – говорится в публикации китайского СМИ.

Издание не привело массогабаритные характеристики ракеты, но по словам одного из конструкторов, российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская «Молния» равны по своим возможностям, но украинская якобы развивает более высокую скорость и обладает большей дальностью пуска.

Как пишет китайское издание, анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты позволяет установить, что «Молния» оснащается прямоточным ракетным двигателем, имеет цилиндрический корпус и два воздухозаборника прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

Х-31 – это советская и российская тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности. Существуют ее противокорабельный и противорадиолокационный варианты.

Ракета способна поражать цели на дальностях от 70 до 160 км. Масса боевой части достигает 110 кг, что достаточно для уничтожения судна водоизмещением 4,5 тыс. тонн. Существует несколько модификаций ракеты, например, Х-31АД с дальностью действия 120–160 км, или Х-31ПД с дальностью действия 180–250 км.

Напомним, украинский генерал Василий Богдан призывал создать ракеты, способные поражать цели в России.

В сентябре депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что украинским властям следует использовать неядерные силы страны, чтобы «запугать» Россию».

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