Китай предупредил об украинской «угрозе» Черноморскому флоту России

Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету, с помощью которой рассчитывает контролировать черноморскую акваторию, сообщили китайские СМИ.

«Ракета «Молния», как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону», – передает РИА «Новости» текст материала китайского издания Sohu.

Издание не приводит массогабаритные характеристики ракеты, но по словам одного из конструкторов, российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская «Молния» равны по своим возможностям, но украинская якобы развивает более высокую скорость и обладает большей дальностью пуска.

Как пишет китайское издание, анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, позволяет установить, что «Молния» имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем и два воздухозаборника прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

Х-31 – это советская и российская тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности. Существуют ее противокорабельный и противорадиолокационный варианты.

Ракета способна поражать цели на дальностях от 70 до 160 км. Масса боевой части достигает 110 кг, что достаточно для уничтожения судна водоизмещением в 4,5 тыс. тонн. Существует несколько модификаций ракеты, например, Х-31АД с дальностью действия 120-160 км., или Х-31ПД с дальностью действия 180-250 км.

Напомним, украинский генерал Василий Богдан призывал создать ракеты, способные поражать цели в России.

В сентябре депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что украинским властям следует использовать неядерные силы страны, чтобы «запугать» Россию».

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