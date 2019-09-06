На Украине захотели напугать Россию ракетами «с камушками»

Украинским властям следует использовать неядерные силы страны, чтобы «запугать» Россию», заявил депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк.

Сиротюк, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма», напомнил, что Украина не обладает ядерным оружием, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. По его словам, следовало бы установить боеголовку на космическую ракету, которая, по его мнению, точно долетит до российской столицы.

«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть – с камушками, динамитом, пока что неядерную, но она тоже несет угрозу», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее украинский генерал Василий Богдан призывал создать ракеты, способные поражать цели в России.

Кроме того, на Украине призывали судить бывших президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену, так как они «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит».

Москва критиковала Киев за планы воссоздать ядерное оружие.

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