МИД обвинил Украину в посягательстве на фундаментальную основу миропорядка

Слова о возможном воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безответственны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия», – передает его слова ТАСС.

Рябков отметил, что рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала в связи с этим безответственны. Он считает, что это свидетельствует как минимум о «посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка».

Ранее депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, так как они «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит». Левченко имел в виду Будапештский меморандум.