Генерал-лейтенант и ветеран службы внешней разведки Украины Василий Богдан заявил, что стране нужны ракеты, способные поражать цели в России.

Поводом для заявления Богдана стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Обозреватель».

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», – заявил генерал-лейтенант.

Он назвал «необязательным» оснащение этих ракет ядерными зарядами.

Богдан добавил, что Украина может положиться на помощь союзников, которые, по его словам, могли бы продавать Киеву соответствующее вооружение и военную технику.

Напомним, Украина после распада СССР отказалась от ядерного оружия. В 1996 году после подписания Будапештского меморандума страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В 2019 году депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, так как они «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит».

Российский МИД раскритиковал Киев за планы воссоздать ядерное оружие.

Отметим, что в июле в НАТО предложили России начать уничтожать ракеты ради «спасения» ДРСМД.