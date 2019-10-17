Пранкер Вован отказался зарабатывать на болезни Заворотнюк

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) раскритиковал тех, кто в погоне за «жареными» фактами стремится зарабатывать на сложных жизненных историях знаменитостей.

Кузнецов в комментарии радио Sputnik отметил, что в вопросах общественной жизни публичный человек не может закрываться. «Но когда мы говорим о личном пространстве, мне, например, не нравится тема любовных отношений и, конечно, болезней», – сказал он, комментируя попытки «хайпануть» на трагедии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Пранкер подчеркнул, что никогда не использует нечестных приемов, чтобы выяснить подробности подобных сугубо личных историй людей. Он отметил, что такой материал, вероятно, можно продать СМИ и заработать, однако, подчеркнул Кузнецов, репутация дороже. Пранкер добавил, что «соваться в такие отвратительные темы» ему неприятно.

«Например, когда была шумиха с Жанной Фриске, мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует», – отметил пранкер Вован.

Он также рассказал о наиболее известной технологии получения «черного» эксклюзива. По словам пранкера, журналист может купить большой букет, представиться поклонником и пройти в палату к звезде, поинтересоваться здоровьем. «Люди в возрасте, например, с удовольствием поговорят об этом, а у человека в это время диктофон или камера для эксклюзива», – рассказал он.

«Кому-то это приносит радость, но это точно не по мне», – заключил Кузнецов.

Напомним, по информации СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату. Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельна. Заворотнюк перевезли в другое медучреждение.

Во вторник близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые рассказали в Сети о состоянии ее здоровья.