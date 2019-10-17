Трамп обидел демократов из Конгресса США

Глава американского государства Дональд Трамп оскорбил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По его словам, Трамп позволил себе «оскорбления» на встрече с членами Демократической партии США, которые из-за этого покинули переговоры. Как заявил Шумер, спикера Трамп назвал «третьесортным политиком».

«Это не было диалогом», – приводит РИА «Новости» слова Шумера.

Конгрессмен Стени Хойер заявил, что члены партии были «глубоко оскорблены» высказываниями президента в адрес Пелоси. Хойер подчеркнул, что никогда прежде не видел такого неуважительного отношения со стороны главы государства «к равной ветви власти США». Конгрессмен обвинил Трампа в том, что тот «создал кризис на Ближнем Востоке».

Сама Пелоси сказала, что Трамп вышел из себя в ходе встречи из-за результатов голосования по принятой резолюции по Сирии.

В резолюции Палаты представителей Конгресса США говорится, что не следует выводить войска с северо-востока Сирии.

При этом Трамп утверждает, что не он, а Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме. В Twitter он заявил о «неуравновешенной выходке нервной Нэнси».

Он заявил, что Пелоси «срочно нужна помощь». По мнению Трампа, у нее «то ли что-то не так «наверху», то ли она просто не любит» США. Президент страны заявил, что у Пелоси «была истерика в Белом доме».

«Очень грустно на это смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!» – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в Миннеаполисе Трамп в одном выступлении оскорбил полдесятка видных демократов, включая Пелоси. Кроме того спикера Палаты представителей возмутили слова Трампа про бывшего вице-президента США Джо Байдена и зад экс-главы американского государства Барака Обамы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД