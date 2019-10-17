В Конгрессе США призвали отменить вывод войск с северо-востока Сирии

США не должны выводить войска с северо-востока Сирии, говорится в резолюции Палаты представителей Конгресса США.

Против решения главы американского государства Дональда Трампа вывести войска из региона выступили 354 члена Палаты представителей, поддержали Трамп 60 конгрессменов, четыре человека воздержались.

Также в документе конгрессмены призывают Анкару остановить «односторонние военные действия», а Вашингтон – поддержать сирийских курдов и беженцев в регионе «посредством оказания гуманитарной помощи» или «иным образом», передает РИА «Новости».

По мнению конгрессменов, США должны добиваться от Турции «сдержанности».

Резолюция не является обязательным к исполнению для Белого дома.

Напомним, после начала турецкой операции в Сирии США решили вывести войск с севера САР. При этом авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов.

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