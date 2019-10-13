Слова Трампа про Байдена и зад Обамы задели Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на оскорбительное замечание президента страны Дональда Трампа об отношениях бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-главы американского государства Барака Обамы.

По ее словам, Трамп стал «сквернословом», а ведь его «слушают дети». Делая подобные заявления, Трамп, по мнению Пелоси, переходит всякие границы. Она подчеркнула, что «это не имеет никакого отношения к импичменту, речь идет о выборах», пишет Politico.

Напомним, в Миннеаполисе Трамп в одном выступлении оскорбил полдесятка видных демократов, включая Байдена. Про него президент США сказал, что вице-президент хорошо знал только то, как «целовать зад» Обаме.

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