Нарколог прокомментировал дозу алкоголя в крови сбитого под Кировом мальчика

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев сообщил, что количество алкоголя, обнаруженное в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, сопоставимо со столовой ложкой водки.

«Достаточно большая доза (0,51 промилле этанола – прим. ВЗГЛЯД). Это эквивалентно столовой ложке водки. Для взрослого это может быть и не столь значительно, но для ребенка шести лет – это значительная доза», – сказал Исаев, передают «Известия».

Нарколог предположил, что едва ли ребенок смог передвигаться на велосипеде после употребления такой дозы.

Руслан Исаев также призвал Минздрав и следственные органы усовершенствовать процедуру проверки анализов и повысить ее прозрачность.

Ранее в результатах экспертизы по данному делу усомнилась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, летом 2019 года в Уржумском районе Кировской области шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также стало известно, что в отношении полицейского, задавившего ребенка, была проведена служебная проверка, но от работы его не отстранили.