Кузнецова усомнилась в результатах экспертизы сбитого под Кировом «пьяного мальчика»

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поставила под сомнение факт наличия алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика и запросила результаты прокурорской проверки по данному делу.

«Александр Иванович Бастрыкин (глава Следственного комитета РФ) лично взял на контроль это дело и поручил сделать экспертизу. Мы, со своей стороны, запрашиваем результаты проверки прокуратуры, она уже подключилась. И запрашиваем информацию по ходу расследования», – сказала Кузнецова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка вызывает вопросы, особенно после подобного случая в подмосковной Балашихе.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле, однако судмедэксперт ошибки не признал.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также стало известно, что в отношении полицейского, задавившего ребенка, была проведена служебная проверка, но от работы его не отстранили.

А осенью 2017 года суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого судмедэксперты «обнаружили» 2,7 промилле алкоголя.

Однако позже выяснилось, что эти данные не соответствовали действительности. В итоге СК завел уголовное дело о халатности.