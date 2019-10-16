У трех российских тренеров по легкой атлетике отобрали лицензии за допинг у спортсменов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала лицензии у трех российских тренеров, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу организации.

Лицензии отозвали у тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина, Вячеслава Головина и у тренера по выносливости Сергея Апарина, передает ТАСС.

По этим данным, по два воспитанника каждого тренера в 2019 году были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение месяца с момента уведомления.

Никитин тренировал отстраненных за допинг Екатерину Медведеву и Сергея Бакулина, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Апарин работал с отстраненными Нигиной Тухтаевой и Натальей Хохловой.

По правилам ВФЛА, тренеров без лицензии нельзя включать в заявочный лист команды во время проведения соревнований календаря ВФЛА.