Российскую спортсменку Медведеву дисквалифицировали за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет дисквалифицировала российскую легкоатлетку Екатерину Медведеву, сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Медведеву, специализирующуюся на спортивной ходьбе, заподозрили в использовании запрещенного вещества или метода, расследование было открыто в феврале 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AIU.

Спортсменку отстранили на 8 лет начиная с 27 марта 2019 года, были аннулированы результаты с 31 января 2018 года по 27 марта 2019 года.

В 2013 году Медведева уже отбывала дисквалификацию на два года за употребление допинга. Отстранение закончилось в 2015 году, после чего она вернулась к спорту.

Медведева – победительница юниорского чемпионата мира 2012 года по спортивной ходьбе на дистанции 10 километров.

Ранее в августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов.

В июне за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы два российских легкоатлета: бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5 тыс. метров Артем Леоненко и бегунья Наталья Хохлова.