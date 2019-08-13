Российских штангистов отстранили от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, временно отстранила пятерых российских штангистов, сообщила пресс-служба IWF.

Сообщается, что спортсменов отстранили из-за нарушений антидопинговых правил, имена штангистов не разглашаются, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Однако Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена от участия в международных соревнованиях – до момента перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

В июне за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы два российских легкоатлета: бронзовый призер чемпионата России 2018 года в беге на 5 тыс. метров Артем Леоненко и бегунья Наталья Хохлова.

Напомним, 2 июля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб.