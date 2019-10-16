Новый вид поддельных купюр появился в России

Фальшивомонетчики создали новый вид купюр специально для обмана банкоматов и снятия легальной наличности, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.

«Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата», – сказала Малык, передает РИА «Новости».

Мошенники наклеивают на фальшивую банкноту специальную ленту, которую купюроприемник считывает как настоящую, после чего преступник снимает ту же сумму в другом банкомате.

Эти преступления выявляются после того, как в банкомате заканчиваются наличные и начинается их пересчет, добавила Мальк.

За первые шесть месяцев 2019 года в России зафиксировано 18,8 тыс. преступлений в банковской сфере, ущерб от них превысил 154 млрд рублей.

В июле в Банке России сообщали, что во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.