В России стало меньше фальшивых купюр

В банковской системе России во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России.

По сообщению регулятора, чаще всего подделывают пятитысячные купюры (6 тыс. 316 штук), далее идут купюры номиналом одна тысяча рублей (1 тыс. 902 штук), поддельных двухтысячных банкнот обнаружено 671. Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (8), пять рублей (22) и один рубль (1).

«Во втором квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 9178 поддельных денежных знаков Банка России, что на 237 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – передает РИА «Новости» сообщение ЦБ.

Больше всего фальшивок обнаружено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Поддельных иностранных банкнот обнаружили 648 штук, из которых 441 составили доллары США.

Напомним, в феврале ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков со всероссийским охватом. Ее деятельность контролировалась из-за рубежа.