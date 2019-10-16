Главу администрации Новочеркасска задержали за взятку

СК задержал главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность замглавы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку 2,6 млн рублей.

Порошина по этому делу была приговорена к длительному сроку лишения свободы, о причастности Зюзина стало известно из ее показаний женщины.

«В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности», – говорится в сообщении на сайте СК.

Напомним, 8 октября в СК сообщили, что в Краснодарском крае по подозрению вымогательства у бизнесмена свыше 60 млн рублей задержали судью.

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