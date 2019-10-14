Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Отмечается, что он вручил государственные награды военным, а также присвоил почетные наименования бригадам ВСУ. Вручение наград было личной инициативой Зеленского, он не получал представлений от минобороны страны, отметили в пресс-службе.

Зеленский уже посещал передовую за время своего президентства. Так, в свой первый визит на линию соприкосновения он приблизился к позициям ополчения ЛНР на расстояние выстрела.

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