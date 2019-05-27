Зеленский подошел к позициям ополченцев на расстояние выстрела

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства прибыл на позиции ВСУ в подконтрольной Киеву Луганской области, сообщила его пресс-служба.

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Зеленский осмотрел условия, в которых находятся военные на линии соприкосновения. Он отметил, что нужно улучшить обеспечение военнослужащих.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», – сказал Зеленский.

В день инаугурации Зеленский призвал США ужесточать санкции против России, отметив, что Украина не справится в одиночку «против российской агрессии в Донбассе и в Крыму».