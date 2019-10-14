Пристайко назвал предложение Путина по Донбассу одним из вариантов урегулирования

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что идея президента России Владимира Путина по размещению в Донбассе ограниченной миссии ООН остается одним из вариантов урегулирования конфликта.

«Несмотря на то, что к настоящему моменту не удалось достичь прогресса в вопросе размещения ограниченной миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с инициативой которой выступил президент РФ Владимир Путин, она все еще остается возможным вариантом», – сказал Пристайко, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По мнению министра, этот способ может создать стабильность в регионе. Он отметил, что главным условием разведения сил сторон конфликта в Донбассе должно стать отсутствие обстрелов в течение недели.

Киев надеется, что после разведения сил и средств пройдет саммит в нормандском формате, сказал Пристайко.

«Пы по-прежнему надеемся, в ином случае мы бы даже не пытались... У нас есть некоторые даты <...> Мы ставим целью середину будущего месяца, где-то в середине ноября», – отметил он.

В субботу Пристайко рассказал о планах призвать партнеров по ЕС «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, в ЕС назвали эти планы «удовлетворительными».