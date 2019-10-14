Рейс Москва – Лондон вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Борт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета, сообщает источник в экстренных службах.

«Самолет Airbus A-321 вылетел в 13:40 мск рейсом Москва – Лондон, после взлета у самолета отказал правый двигатель», – цитирует ТАСС собеседника.

В самолете было 120 человек, включая 110 пассажиров, борт приземлился в Шереметьево без происшествий. Он пробыл в воздухе около полутора часов.

Ранее в октябре в Шереметьево успешно приземлился самолет с отказавшей стойкой шасси.