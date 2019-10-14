Минниханов призвал жителей Татарстана участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях видеоролик с призывом принять участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России».

Ролик опубликован в Instagram Минниханова.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев. Определяйте будущее России», – говорится в видеозаписи.

Напомним, главы разных российских регионов высказались в поддержку конкурса «Лидеры России». В их числе – глава Тувы Шолбан Кара-оол, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Брянской области Александр Богомаз, глава Амурской области Василий Орлов и другие.