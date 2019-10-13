Губернаторы высказались в поддержку конкурса «Лидеры России»

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая Пещера Алладина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...

Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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              Губернаторы высказались в поддержку конкурса «Лидеры России»

              13 октября 2019, 14:33

              Текст: Ольга Никитина

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              Главы разных российских регионов высказались в поддержку конкурса «Лидеры России», запуск третьего сезона которого в начале октября поддержал президент Владимир Путин.

              Глава Тывы Шолбан Кара-оол в своем Facebook обратился к «смелым и дерзким», тем, кто желает подняться по карьерной лестнице в госструктурах и крупных корпорациях, и управленцам в самых разных сферах – от производства до культуры и бизнеса.

              «До 27 октября идет регистрация на конкурс «Лидеры России». Это главный кадровый конкурс страны, который инициировал президент В.В. Путин. Это очень серьезная возможность сделать карьеру, поймать свою удачу, найти супернаставника. В этом году появились новые направления: «здравоохранение», «наука» и «информационные технологии». Между прочим, есть ребята из Тувы, которые успешно участвовали в «Лидерах России». Смело ступайте по стопам тех, кто уже достойно представлял республику на высоком федеральном уровне. Не довольствуйтесь тем, что сделали. Всегда есть возможность сотворить нечто большее!» – написал Шолбан Кара-оол.

              Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что для того чтобы стать лидером, нужно иметь мотивацию и силу воли. «Испытать свои возможности, наработать необходимые навыки, приобрести опыт можно в рамках конкурса управленцев «Лидеры России 2020», – говорится в сообщении. Глава республики напомнил, что президент Путин является идейным вдохновителем этого конкурса.

              «Проект – не просто соревнование в лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это сильная мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев. Не упустите свой шанс – участвуйте и побеждайте. Уверен, хорошим подспорьем для вас станет грант на обучение в размере 1 млн рублей. Онлайн-регистрация на сайте лидерыроссии.рф продлится до 27-го октября», – написал губернатор.

              Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в Instagram, что успешный опыт участия в проекте «Лидеры России» имеют и жители КБР. «Всего с начала проекта за два года было зарегистрировано 426 тыс. заявок на участие. Высокие позиции получили 150 участников, двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. Нынешний сезон имеет свои новшества – это специализации по направлениям «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Возможность принять участие в третьем сезоне конкурса есть у каждого, кто хочет проявить себя и свой потенциал, получить гранты на повышение квалификации, обменяться опытом и лучшими практиками в работе! Подробности на лидерыроссии.рф. Удачи!» – пожелал губернатор.

              Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что с каждым годом проект «Лидеры России» набирает все новые обороты, совершенствуются образовательные программы, система оценок, расширяется пул экспертов-наставников.

              «В этом сезоне конкурса «Лидеры России» к основному состязанию добавляются профессиональные специализации. Каждый житель нашей страны, нашей Карачаево-Черкесии сможет принять участие в конкурсе! Прием заявок открыт до 27 октября 2019 года. Участники конкурса «Лидеры России» смогут получить наставника из числа известных руководителей бизнеса и госуправления; шанс попасть в программу развития кадрового управленческого резерва; получить грант на обучение. Кроме того, за время Конкурса вы получите новые знания и сможете установить важные партнерские связи. Рискнуть и победить сможет абсолютно каждый, кто верит в себя, свои силы, в настоящее и будущее нашей страны и готов трудиться!» – отметил губернатор.

              Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркнул, что лидерами не рождаются – лидерами становятся. «Для этого нужны мотивация, воля и определенная подготовка. Получить эту подготовку, наработать нужные навыки и знакомства можно в рамках конкурса управленцев «Лидеры России 2020», – написал он.

              «Конкурс – не просто соревнование в профессиональных и лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это мощнейшая  мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев», – подчеркнул он.

              Глава Брянской области Александр Богомаз  отметил, что конкурс «Лидеры России» дает возможность заявить о себе, реализовать свой лидерский потенциал и работать на благо нашей великой страны.

              «Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», и я считаю, что участие в конкурсе – отличная платформа для самореализации! Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи», – написал он.

              Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что в прошлом году пензенец Сергей Васянин стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». «Он получил возможность пройти обучение в лучших вузах страны, чтобы расширить список своих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Я приглашаю принять жителей Пензенской области в конкурсе активное участие. Кто знает, может быть именно Вы – будущий «Лидер России»?» – пишет глава региона.

              «Кадровая проблема – одна из самых сложных, в сфере управления она особенно остра, потому что далеко не каждый может в силу личностных характеристик стать лидером, возглавить команду, нести ответственность за принимаемые решения, в том числе в условиях стресса, в самых сложных сферах. Конкурс «Лидеры России» эту задачу помогает решить», – приводятся слова главы региона на сайте правительства Пензенской области.

              Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал молодежь активно участвовать в конкурсе «Лидеры России».

              4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020.

              Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

              8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019–2020 годах.

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