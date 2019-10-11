Губернатор Амурской области Орлов призвал участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал молодежь активно участвовать в конкурсе «Лидеры России».

В своем Instagram Орлов расскзал о старте третьего сезона конкурса «Лидеры России» и призвал принять в нем участие.

«Что может вам дать участие в конкурсе? Во-первых, уникальные новые знания и компетенции, они обязательно будут полезными в вашей карьере и помогут реализовать лидерские качества. Во-вторых, это шанс познакомиться с новыми людьми – с наставниками, с сокурсниками, такими же целеустремленными, успешными и полными здравых идей. И в-третьих, это возможность карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях. Наша страна сейчас очень нуждается в подкованных, сильных, современных лидерах!» – написал Орлов.

Он также, на правах прошедшего через конкурс, дал совет его нынешним участникам.

«Да, конкурс был очень непростым, но это, безусловно, того стоило! Полученный опыт просто уникален, он реально помогает в работе и жизни. И да, за два года на высокие посты были назначены около 150 победителей конкурса: двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров», – написал губернатор Амурской области.

«Подавайте заявку, участвуйте в отборе. Будьте решительными – ведь это тоже важное лидерское качество», – добавил он.

Напомним, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «ярких девушек» активно участвовать в «Лидерах России».

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