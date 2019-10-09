Матвиенко призвала «ярких девушек» активно участвовать в «Лидерах России»

«Сегодня главная проблема – отсутствие подготовленных управленцев в образовании, здравоохранении, социальной сфере. Специализация позволит выявить ярких, интересных людей, имеющих опыт работы в этой сфере», – заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Так она прокомментировала появление в конкурсе «Лидеры России» трех профессиональных треков «Наука», «Финансы и технологии» и «Здравоохранение».

«Я положительно оцениваю введение специализации, на мой взгляд, это очень хорошо», – сказала журналистам в среду председатель Совета Федерации, наставник всероссийского конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Специализация даст профессионалам «возможность использовать социальные лифты для занятия руководящих постов в самых разных сферах, проявить себя», – подчеркнула Матвиенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал в минувшую пятницу. По состоянию на утро вторника было под 50 тысяч регистраций участников. Прием заявок продлится до 27 октября. В рамках нынешнего конкурса появились три трека, то есть профессиональных специализации: «Наука», «Финансы и технологии» и «Здравоохранение».

«Все предыдущие конкурсы доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в Российский фонд прямых инвестиций. Она активно занимается в том числе в проекте «Женское лидерство», – рассказала спикер верхней палаты российского парламента.

Также Матвиенко призвала россиянок не бояться реализовать себя и участвовать в «Лидерах России». «Пример женщин, которые уже участвовали в конкурсе, показывает, что не надо сомневаться в своих возможностях и способностях. Наоборот, надо смело идти в бой, вперед. Я уверена, что ярких девушек у нас в стране не меньше, чем мужчин. И еще есть время не опоздать. Испытайте себя. Женщины-лидеры привносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается им. Мне кажется, это очень важно. Очень настоятельно рекомендую: девушки, пожалуйста, включайтесь активно в этот проект», – подытожила Матвиенко.

Напомним, что количество заявок на конкурс «Лидеры России» накануне дошло до 50 тысяч. Их прием закончится 27 октября. После этого стартует заочный этап конкурса, который продлится до конца декабря. Как пояснили организаторы состязания, в итоге от трех треков будет отобрано от 30 до 90 победителей в зависимости от количества заявок, а от общего потока ожидается от 210 до 270 победителей. Но в любом случае в суперфинал, намеченный на 2020 год, выйдет 300 человек.