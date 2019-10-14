Члены украинской диаспоры признали провал изоляции Крыма

Крым в мире все чаще воспринимают как часть России, считает представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

«Мы поддерживаем позицию единения с Россией. Крым является территорией Российской Федерации, частью Союзного государства России и Белоруссии, и здесь никакого сомнения быть не может. Все остальное – не более чем давление, которое пытаются оказать на тех или иных людей, чтобы помешать контактам с Крымом. С другой стороны, учащающиеся визиты делегаций Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – заявил Геращенко, передает РИА «Новости».

Секретарь правления русского культурно-просветительского общества в Польше Андрей Романчук отметил, что не в первый раз приезжает в Крым после воссоединения с Россией.

«Хочется самому увидеть, как реально здесь все выглядит. Сразу видно, как меняется Крым, идет глобальное строительство новой инфраструктуры. Реально изменения к лучшему происходят практически каждый день. <...> Официальная государственная политика – это одно, а реальные знания людей – это другое. В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский», – подчеркнул Романчук.

Ранее члены украинской диаспоры приехали в Крым с ознакомительным визитом. В состав делегации входят граждане Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии и представители ДНР и ЛНР.

Напомним, бывший депутат Верховной рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга заявил о шоковом состоянии из-за сравнения развития Крыма и упадка Украины.

А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что при украинской власти в Крыму не было ни цивилизации, ни инфраструктуры.