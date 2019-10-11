Зеленский показал Украине шоу рекордов

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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:23  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
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Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

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              Зеленский показал Украине шоу рекордов

              Зеленский побил рекорды Лукашенко, Фиделя Кастро и Уго Чавеса   11 октября 2019, 22:05
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Президент Украины провел в Киеве большую пресс-конференцию. Ему удалось придумать новый формат – этот марафон шел 14 часов, и по времени общения с прессой Зеленский обошел всех мировых лидеров. Но вот к содержательной части его заявлений для журналистов осталось много вопросов.

              Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции – его общение с тремя сотнями журналистов в ресторанном дворике Kyiv Food Market заняло 14 часов, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Таким образом, Зеленский обошел ближайшего соседа, Александра Лукашенко – в марте этого года «батька» беседовал с прессой почти 7,5 часов. Позади остались и говорливые латиноамериканские лидеры: Уго Чавес с его четырехчасовым интервью и Фидель Кастро с семичасовой речью на съезде компартии Кубы.

              «Марафон так марафон», – написал Зеленский в Facebook, перефразируя своего предшественника. «Стадион так стадион» – так, напомним, ответил Петр Порошенко на приглашение Зеленского принять участие в публичных предвыборных дебатах. В ходе нынешнего марафона от Зеленского не раз доставалось предыдущему президенту: в частности, он сказал, что Порошенко ответит за все, что сделал.

              В ответ экс-глава государства тоже решил «дать шоу» – попытался рассказать анекдот о том, как новый руководитель получает от предшественника три конверта. В первом находятся рекомендации валить все на предшественника, во втором – брать ответственность на себя, а о содержимом третьего Порошенко не упомянул (в анекдоте в последнем конверте лежала записка с советом готовить три конверта). «Владимир Александрович, открывайте второй конверт», – обратился к Зеленскому бывший президент. 

              С точки зрения формата общения, Зеленский действительно сильно превзошел предыдущего украинского лидера – на этом сделал акцент медиаэксперт Анатолий Шарий, оценивая президентский марафон. «Своей рекордной пресс-конференцией Зеленский, возможно, старался показать, что сильно отличается от предшественника, и это у него получилось, – сказал Шарий газете ВЗГЛЯД. – Он хотел реально пообщаться с прессой, и действительно – на марафоне присутствовали все желающие. При Порошенко это было бы просто невозможно. Многие люди действительно отнеслись с уважением к тому, что Зеленский на самом деле пообщался с прессой, а не со своими кивальщиками и подставными клоунами».

              Киевский политолог Михаил Погребинский воспринял пресс-марафон Зеленского более сдержанно. Выбранный формат общения Зеленского со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. «Он хотел установить рекорд, сделать то, чего никогда до него не было», – отметил собеседник.

              Если длительность марафона действительно впечатляет, то к содержательной стороне – к той самой способности взять ответственность на себя – есть вопросы. Так, с одной стороны, Зеленский исключил восстановление подачи воды в Крым, с другой стороны – заверял, что интересы граждан должны быть приоритетом (а крымчан Зеленский, как он не раз подчеркивал, считает украинскими гражданами). Отвечая на вопрос о Крыме, Зеленский подыграл, как говорится, и нашим и вашим, отметил Погребинский. Президент признал, что полуостров загибался при украинской власти, там не было ни цивилизации, ни инфраструктуры, и что судьба Крыма зависит от крымчан (притом что подача воды все-таки зависит от воли Киева).

              Зеленский чуть не произвел сенсацию, заявив, что у Киева есть некий «план Б» по Донбассу, но раскрывать его содержание не стал. Экспертам осталось лишь строить предположения. По мнению Погребинского, ключевым в 14-часовом общении Зеленского с прессой был ясный рефрен, демонстрирующий желание президента Украины провести при помощи «нормандского формата» попытку отказаться от выполнения Минских соглашений. «Зеленскому нужны шаги, которые позволили бы объяснить этот отказ, – считает эксперт. – А попытаться объяснить это можно только в «нормандском формате». Заявить, что Украина не готова выполнить комплекс мер, содержащихся в приложениях к Минским соглашениям», – отметил эксперт.

              Что касается внутренних дел Украины, собеседник констатировал, что в ходе марафона не прозвучало четкой позиции Зеленского по нескольким важным вопросам – например, по вопросу о продаже земли. «Понятно, что Зеленский пытается лавировать между требованиями Международного валютного фонда, который выступает за отмену моратория на продажу земли, и мнением населения, которое против этого. Пытается объяснить людям, почему все же надо отказываться от моратория, но делает это невнятно и неубедительно», – заметил Погребинский.

              Второй щекотливый момент – с одной стороны, Зеленский ясно дал понять, что будет всегда на стороне тех, кто требует отобрать телеканалы, которые принадлежат, как он считает, «не проукраинскому» Виктору Медведчуку. С другой стороны, как отметил Погребинский,

              «Зеленский напрямую лгал, когда говорил в ходе марафона, мол, «разве я вам чем-то угрожал?». Конечно, угрожал».

              «Есть его цитаты, где он говорит, что он разберется, что мало не покажется или что-то в этом духе», – заметил Погребинский. По его мнению, тем самым президент старался показать, что он хочет быть большим патриотом, чем тот же «белый вождь» националистов Андрей Билецкий и другие радикалы, считает политолог.

              Далее, «Зеленский сказал, что он вообще не видит проблем с распечаткой его разговора с Дональдом Трампом», констатировал эксперт. «Ясно, конечно, что Трамп и Зеленский – не Сократ с Платоном, но Зеленский же не может не понимать, что это ударило по его репутации. Он говорит, что все в порядке. В каком порядке? Там же очевидно, что и следов чувства собственного достоинства нет у Зеленского в этом разговоре», – подчеркнул собеседник. То же можно сказать и о стенограмме разговора с Владимиром Путиным, констатировал Погребинский. «Зеленский настолько решительно говорил о том, что не хочет публиковать распечатку бесед с президентом России, что сразу становится понятно – это стало бы его дополнительной дискредитацией, но уже в глазах украинских патриотов». 

              В целом в выступлении Зеленского перед СМИ ничего не удивило, констатировал политолог. Было понятно и до этого – Зеленский до сих пор не отдает себе отчета в том, куда он попал. «А он попал. И он не в своей тарелке. Президент вынужден прямо лгать. Я один пример уже привел, но есть и еще один».

              Анатолий Шарий, напротив, считает, что Зеленский все 14 часов уверенно держал аудиторию. «Я понимал, что основная цель марафона – уйти от формата, который напоминает механизм общения с журналистами Владимира Путина. Но

              выдержать столько времени, отвечая на вопросы и до последних минут оставаясь в трезвом уме и ясной памяти, – это уникальная история.

              Здесь был конвейер вопросов. Ведь надо понимать, что Зеленский не мальчик с улицы, а президент – и если он что-то не то скажет, завтра это будет во всех газетах, еще и в международной прессе», – подчеркнул Шарий.

              Но он также отметил, что от самого содержания ответов Зеленского у него осталось двоякое ощущение. «Говорил он по-разному. Например, Зеленский сказал, что сайт «Миротворец» нельзя просто так закрыть, потому что, мол, еще надо выяснить, какие законы он нарушает. Очевидно же, что нарушает, и если бы занялись, то обнаружили бы нарушения множества статей УК. Просто этим никто не занимается, потому что замглавы МВД Антон Геращенко – это и есть человек, причастный к «Миротворцу», – подчеркнул Шарий. А некоторые вещи в ответах президента Украины были удивительны, но можно было понять, почему он пытался уйти от болезненных вопросов.

              «К примеру, когда психически неадекватная журналистка из Львова спросила, будет ли продолжаться бандеризация Украины, Зеленский же не мог ответить: нет, не будет, вы достали со своей бандеризацией конченной. Вместо этого президент пытался плавно уйти от прямого ответа», – констатировал медиаэксперт.

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