Шарий: Зеленский одержал новую победу над Порошенко

«Если журналистам хватило вопросов на 14 часов, значит марафон прошел не зря. Порошенко впадал в истерику даже от самых обычных вещей, а Зеленский нормально парировал, хорошо держался, и в этом его победа», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский медиаэкперт Анатолий Шарий, комментируя 14-часовой пресс-марафон президента Украины.

«Я считаю, что пресс-конференция Зеленского, это вообще уникальное событие в политической жизни Украины, – сказал Анатолий Шарий. – Я относился достаточно скептически к этой идее, потому что понимал, что основная цель марафона – уйти от формата, который напоминает механизм общения с журналистами Владимира Путина».

Но выдержать столько времени, отвечая на вопросы, до последних минутах оставаясь в трезвом уме и ясной памяти, с этой точки зрения это уникальная история, продолжил собеседник. «Это настолько контрастирует с тем, что мы видели до этого. Раньше мы смотрели на то, как Путин общается с журналистами – множество представителей самых разных СМИ, некоторые из которых задавали достаточно жесткие вопросы. Когда Порошенко общался со СМИ, мы знали двух журналистов, которые могли что-то спросить, других просто не аккредитовывали, приходили «свои». Сорок процентов времени Порошенко рассказывал какую-то ахинею».

«А здесь совсем другая история. Здесь был конвейер вопросов. Ведь надо понимать, что Зеленский не мальчик с улицы, а президент, и если он что-то не то скажет, завтра это будет во всех газетах, еще и в международной прессе. Поэтому это суперкруто, я выражаю полнейший респект, – поделился Анатолий Шарий.

При этом собеседник отметил, что от самого содержания ответов Зеленского осталось двоякое ощущение.

«Говорил он по-разному. Например, Зеленский сказал, что сайт «Миротворец» нельзя просто так закрыть, потому что, мол, еще надо выяснить, какие законы он нарушает. Очевидно же, что нарушает, и если бы занялись, то обнаружили нарушения множества статей УК. Просто этим никто не занимается, потому что замглавы МВД Антон Геращенко – это и есть человек, причастный к «Миротворцу», – подчеркнул медиаэксперт.

По его словам, некоторые вещи в ответах президента Украины были удивительны, но можно было понять, что он пытался уйти от болезненных вопросов.

«К примеру, когда психически неадекватная журналистка из Львова спросила, будет ли продолжаться бандеризация Украины, Зеленский же не мог ответить: нет, не будет, вы достали со своей бандеризацией конченной. Вместо этого президент пытался плавно уйти от прямого ответа», – констатировал Анатолий Шарий.

В целом, это крутой формат, но, надеюсь, такое не повторится. Еще одного подобного марафона Зеленский просто физически не вытянет, а нам нужен живой президент, сказал собеседник.

«Своей рекордной пресс-конференцией Зеленский, возможно, старался показать, что сильно отличается от предшественника, и это у него получилось. Он хотел реально пообщаться с прессой, и действительно – на марафоне присутствовали все желающие. При Порошенко это было бы просто невозможно, – заметил Анатолий Шарий. – Многие люди действительно отнеслись с уважением к тому, что Зеленский на самом деле пообщался с прессой, а не со своими кивальщиками и подставными клоунами».

«Я уверен, что если бы пресс-конференция продлилась 28 часов, то вопросы все равно бы нашлись. Это говорит о количестве острых, сложных моментов, которые люди хотели бы прояснить с первым лицом государства. Раньше, повторюсь, это было невозможно. А сейчас, когда выдался такой формат, даже у самых вонючих СМИ получилось аккредитоваться, выйти и задать свои тупые вопросы. Там и хамство было, по-хуторски себя вели некоторые. Но, тем не менее, Порошенко «бомбило» даже от самых обычных вещей, он начинал в истерику впадать, а Зеленский нормально парировал, очень хорошо держался, и, конечно, в этом его победа», – заключил Шарий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Общение украинского лидера с представителями СМИ продлилось около 14 часов.

В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.

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