Шарий: Зеленский одержал новую победу над Порошенко

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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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    В Сирии началась новая война

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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Шарий: Зеленский одержал новую победу над Порошенко

                 11 октября 2019, 14:00
              Фото: Анатолий Шарий/youtube.com
              Текст: Иван Абакумов

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              «Если журналистам хватило вопросов на 14 часов, значит марафон прошел не зря. Порошенко впадал в истерику даже от самых обычных вещей, а Зеленский нормально парировал, хорошо держался, и в этом его победа», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский медиаэкперт Анатолий Шарий, комментируя 14-часовой пресс-марафон президента Украины.

              «Я считаю, что пресс-конференция Зеленского, это вообще уникальное событие в политической жизни Украины, – сказал Анатолий Шарий. – Я относился достаточно скептически к этой идее, потому что понимал, что основная цель марафона – уйти от формата, который напоминает механизм общения с журналистами Владимира Путина».

              Но выдержать столько времени, отвечая на вопросы, до последних минутах оставаясь в трезвом уме и ясной памяти, с этой точки зрения это уникальная история, продолжил собеседник. «Это настолько контрастирует с тем, что мы видели до этого. Раньше мы смотрели на то, как Путин общается с журналистами – множество представителей самых разных СМИ, некоторые из которых задавали достаточно жесткие вопросы. Когда Порошенко общался со СМИ, мы знали двух журналистов, которые могли что-то спросить, других просто не аккредитовывали, приходили «свои». Сорок процентов времени Порошенко рассказывал какую-то ахинею».

              «А здесь совсем другая история. Здесь был конвейер вопросов. Ведь надо понимать, что Зеленский не мальчик с улицы, а президент, и если он что-то не то скажет, завтра это будет во всех газетах, еще и в международной прессе. Поэтому это суперкруто, я выражаю полнейший респект, – поделился Анатолий Шарий.

              При этом собеседник отметил, что от самого содержания ответов Зеленского осталось двоякое ощущение.

              «Говорил он по-разному. Например, Зеленский сказал, что сайт «Миротворец» нельзя просто так закрыть, потому что, мол, еще надо выяснить, какие законы он нарушает. Очевидно же, что нарушает, и если бы занялись, то обнаружили нарушения множества статей УК. Просто этим никто не занимается, потому что замглавы МВД Антон Геращенко – это и есть человек, причастный к «Миротворцу», – подчеркнул медиаэксперт.

              По его словам, некоторые вещи в ответах президента Украины были удивительны, но можно было понять, что он пытался уйти от болезненных вопросов.

              «К примеру, когда психически неадекватная журналистка из Львова спросила, будет ли продолжаться бандеризация Украины, Зеленский же не мог ответить: нет, не будет, вы достали со своей бандеризацией конченной. Вместо этого президент пытался плавно уйти от прямого ответа», – констатировал Анатолий Шарий.

              В целом, это крутой формат, но, надеюсь, такое не повторится. Еще одного подобного марафона Зеленский просто физически не вытянет,  а нам нужен живой президент, сказал собеседник.

              «Своей рекордной пресс-конференцией Зеленский, возможно, старался показать, что сильно отличается от предшественника, и это у него получилось. Он хотел реально пообщаться с прессой, и действительно – на марафоне присутствовали все желающие. При Порошенко это было бы просто невозможно, – заметил Анатолий Шарий. – Многие люди действительно отнеслись с уважением к тому, что Зеленский на самом деле пообщался с прессой, а не со своими кивальщиками и подставными клоунами».

              «Я уверен, что если бы пресс-конференция продлилась 28 часов, то вопросы все равно бы нашлись. Это говорит о количестве острых, сложных моментов, которые люди хотели бы прояснить с первым лицом государства. Раньше, повторюсь, это было невозможно. А сейчас, когда выдался такой формат, даже у самых вонючих СМИ получилось аккредитоваться, выйти и задать свои тупые вопросы. Там и хамство было, по-хуторски себя вели некоторые. Но, тем не менее, Порошенко «бомбило» даже от самых обычных вещей, он начинал в истерику впадать, а Зеленский нормально парировал, очень хорошо держался, и, конечно, в этом его победа», – заключил Шарий.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Общение украинского лидера с представителями СМИ продлилось около 14 часов.

              В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.

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