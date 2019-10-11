Порошенко анекдотом ответил Зеленскому на критику

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал «пресс-марафон» Владимира Зеленского, в ходе которого действующий украинский лидер заявлял, что Порошенко должен ответить за свои действия у руля страны, сообщают СМИ.

Как передает РЕН-ТВ, Порошенко, говоря о Зеленском, попытался рассказать анекдот, в котором новый руководитель получает от предшественника три конверта.

Бывший президент Украины напомнил, что в первом находятся рекомендации валить все на предшественника, во втором – брать ответственность на себя, а о содержимом третьего не упомянул (в анекдоте в последнем конверте лежала записка с советом готовить три конверта).

«Владимир Александрович, открывайте второй конверт», – сказал Порошенко.

Напомним, в четверг Зеленский заявил, что Порошенко ответит за все, что сделал.

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