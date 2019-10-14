Перехитривший манеж кот насмешил соцсети

В социальных сетях появилось видео с котом Рафики, которого не смог удержать манеж для уличных прогулок.

Ролик опубликован в Facebook. На видео видно, как Рафики лапами перемещает вольер, в котором его вынесли на свежий воздух. Кот показал своим хозяевам, что даже специальный манеж не сможет удержать его от беготни по двору.

Видео набрало почти 100 тыс. репостов и 47 тыс. комментариев.

Ранее в Сети появилось видео драки котов, которую спровоцировала ворона.