Устроившая драку котов ворона удивила пользователей Сети

В Сети появилось видео драки котов, которую спровоцировала ворона.

На записи, опубликованной в Twitter видно, как ворона подталкивает одного из котов, заставляя напасть на другого. Причем данная ситуация повторяется несколько раз.

Bird inflaming tensions between two cats pic.twitter.com/hIK3fDePDr — Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) 9 октября 2019 г.

Ранее в соцсетях обсуждали видео с котом, который испугался нападения крысы.