Ошеломленный нападением крысы кот рассмешил пользователей Сети

Видео, на котором запечатлено, как ошеломленный кот отступает при нападении крысы, рассмешило пользователей Сети.

Инцидент произошел в Стамбуле, сообщает The Daily Mail.

На видео кот, увидев бегущую по улице крысу, решает напасть на нее, однако грызун неожиданно дает отпор, атакуя хищника с пронзительным писком.

Кот, удивленный таким поворотом событий, отступает, а крыса сбегает в дыру в стене расположенного рядом здания.

В конце автор ролика демонстрирует крупным планом кота, выглядящего совершенно растерянным.

Ранее в соцсетях появилось видео с котом, который отправился на прогулку по крыше автомобиля, но оказался неловким и провалился в люк.