Забравшийся на крышу авто неловкий кот рассмешил Сеть

В социальных сетях появилось видео с котом, который отправился на прогулку по крыше автомобиля, но оказался неловким и провалился в люк.

«Уходи с моей машины», – произнес автор опубликованного на YouTube ролика перед тем, как кот провалился в люк на крыше и упал прямо на голову хозяину автомобиля.

«Ах-ах-ах, это видео сделало мой день», «Ну он сам напросился, когда сказал коту проваливать с крыши», «Ах-ах, одновременно смешно и жалко мужчину с котом», «В замедленной съемке это выглядит особенно смешно!» – приводит «Ридус» комментарии интернет-пользователей.

Ранее кот-великан из США, вес которого почти достигает 12 килограммов, смог найти новых хозяев благодаря социальным сетям.