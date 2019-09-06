Кот-великан покорил соцсети и нашел новый дом

Кот великан из США, вес которого почти достигает 12 килограмм, смог найти новых хозяев благодаря социальным сетям.

В августе приют для животных в Филадельфии опубликовал в Twitter пост с фотографией гигантского кота по имени БиДжей, который искал новых хозяев. Кота, который весит почти 12 кг, никто не хотел забирать домой, пишет «Ридус».

После публикации поста все изменилось: запись набрала более 50 тыс. лайков и 14,5 тыс. ретвитов, а желающих забрать БиДжея было так много, что сайт приюта не выдержал и временно вышел из строя.

Тщательно изучив большое количество заявок, сотрудники приюта выбрали для БиДжея новых хозяев. Теперь за жизнью кота-великана можно наблюдать в его Instagram.

«Мы увидели это фото через четыре часа после того, как оно было опубликовано. Я сделал скриншот сразу же, как увидел снимок. Моя семья ни минуты не сомневалась в правильности решения относительно БиДжея (мы решили оставить ему это имя)! У нас впереди долгий и счастливый путь, и некоторыми воспоминаниями мы хотим поделиться с вами!», – рассказали новые хозяева кота.