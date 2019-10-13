Россиянки завоевали две золотых медали на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ, россиянка Лилия Аетбаева завоевала золото в весовой категории до 51 кг, а Екатерина Пальцева – в категории до 48 кг.

Аетбаева победила турчанку Бусе Чакыроглу решением судей (4:1). Пальцева победила Манджу Рани из Индии с таким же счетом, передает РИА «Новости».