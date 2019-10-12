Кениец Кипчоге установил новый марафонский рекорд

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики пробежал марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Кипчоге пробежал марафон в Вене. 34-летнему кенийскому спортсмену помогали бежать несколько десятков пейсмейкеров, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ратифицированный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) мировой рекорд в марафоне также принадлежит Кипчоге – результат 2:01.39 он показал в Берлине в 2018 году.

Кипчоге также побеждал на Берлинском, Лондонском и Чикагском марафонах. Кроме того, на его счету золото чемпионата мира-2003 в беге на 5 тыс. метров и две олимпийские награды в этой дисциплине – серебро (2008) и бронза (2004).