Установлен новый марафонский рекорд

На Берлинском марафоне одержал победу кениец Элиуд Кипчоге, который установил новый мировой рекорд в этой дисциплине.

33-летний Кипчоге пробежал 42,194 км за 2 часа 1 минуту 39 секунд. Предыдущий рекорд, установленный в 2014 году кенийцем Деннисом Кипруто Киммето, он побил на 42 секунды. Второе и третье место также у кенийских бегунов – Амоса Кипруто (2:06.23) и Уилсона Кипсанга (2:06.48), передает ТАСС.

«Было очень тяжело бежать последние 17 км в одиночку, но я готовился к этому. Я бежал, как Элиуд Кипчоге, бежал свой собственный марафон. Я верил в свою подготовку, верил своим тренерам», – заявил победитель.

Кениец выиграл седьмой марафон, входящий в престижную серию World Marathon Majors (Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк). Также он является олимпийским чемпионом 2016 года в этой дисциплине.

В женском марафоне также победила кенийка – Глэйдис Чероно, которая пробежала 42 километра за 2 часа 18 минут 11 секунд.