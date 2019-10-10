«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».

Крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе IMDb обновил рейтинг 250 лучших фильмов, теперь на девятой позиции находится фильм «Джокер».

Лидерами списка IMDb являются «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, две части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, «Темный рыцарь» Кистофера Нолана и фильм Сидни Люмета 1975 года «12 разгневанных мужчин».

Далее следуют «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво», «Джокер» и «Хороший, плохой, злой».

Напомним, 3 октября в российский прокат вышел фильм «Джокер» – американский психологический триллер режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

В картине рассказывается о происхождении суперзлодея Джокера, одного из главных антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comics.

На 76-м Венецианском кинофестивале картина получила «Золотого льва».

Ранее психологи определили заболевание Джокера.

Также сообщалось, что вокруг фильма разгорелся скандал из-за музыканта-педофила.