Вокруг фильма «Джокер» разгорелся скандал из-за музыканта-педофила

Зрители решили бойкотировать фильм «Джокер» из-за использования песни «Rock and Roll Part 2», написанной осужденным за педофилию музыкантом Гари Глиттером.

Песня «Rock and Roll Part 2» звучит около двух минут в эпизоде, когда актер Хоакин Феникс в образе Джокера пританцовывая спускается вниз по лестнице, передает The Sun.

Пользователи Сети удивляются выбору песни и обещают, что не пойдут на «Джокера» в кинотеатры, так как «Гари Глиттер заработает на этом кучу денег».

«Положить деньги в карман осужденного педофила? Мерзко. У меня нет других слов», – отмечает один из комментаторов.

Отмечается, что Гари Глиттер, несмотря на тюремное заключение, имеет право на гонорар за использование песни в киноленте. Известно также, что композиция была написана музыкантом в 1972 году, то есть до обвинений в хранении детской порнографии и нападениях на детей.

В данный момент 75-летний Гари Глиттер находится в британской тюрьме. В 2015 году его приговорили к 16-летнему заключению, признав виновным в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах и сексуальных отношениях с девочкой моложе 13 лет в период 1975-1980 годов.

До этого, в 2006-2008 годах, он отбывал срок во Вьетнаме по обвинению в неприличном поведении в присутствии двоих несовершеннолетних.

Ранее ФБР начало искать компромат на сына королевы Британии принца Эндрю в рамках расследования против американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.