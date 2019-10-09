Психологи определили заболевание Джокера

Психологи из клиники Мэйо – одного из крупнейших исследовательских центров в мире определили заболевание, из-за которого смеялся Джокер из одноименного фильма в исполнении Хоакина Феникса, сообщает Yahoo Entertainment.

Артур Флек (Джокер) смеялся в неподходящее время из-за псевдобульбарного синдрома (PBA), сообщает РИА «Новости».

Этот тип эмоционального расстройства характеризуется бесконтрольными приступами смеха или плача. Оно обязательно связано с сопутствующими неврологическими заболеваниями, например, с рассеянным склерозом или черепно-мозговой травмой.

Специалисты рассказали, что подобные приступы могут длиться несколько минут и вызывать у больных смущение, апатию, стресс и депрессию.

3 октября в российский прокат вышел фильм «Джокер» – американский психологический триллер режиссёра Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

В картине рассказывается версия истории происхождения суперзлодея Джокера, одного из главных антагонистов Бэтмена в комиксах компании DC Comics.

Премьера фильма состоялась 31 августа на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина получила «Золотого льва».