В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

В Европарламенте настаивают на разработке эффективных методов борьбы с российской «дезинформацией».

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды в частности, и призывает Комиссию и Совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», – приводит RT резолюцию ЕП.

Также в документе сказано, что Россия якобы причастна к финансированию западных избирательных кампаний. Однако конкретных примеров авторы не приводят, ссылаясь лишь на данные «нескольких расследований».

Москва не раз отвергала обвинения в хакерских атаках и дезинформации, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Ранее американское издание The New York Times (NYT) рассказало об «элитном подразделении ГРУ», которое якобы активно занимается ведением «гибридной войны» на Западе, дестабилизируя ситуацию в Европе в пользу Кремля.