В Сенате США предложили ввести экономические санкции против Эрдогана

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грум предложили ввести санкции в отношении американских активов президента Турции Тайипа Эрдогана и других высокопоставленных турецких чиновников в связи с вторжением Турции в Сирию.

Помимо Эрдогана санкции предлагается ввести против активов вице-президента Турции, главы турецкого МИД, министра обороны, министра финансов, министров торговли и энергетики, передает ТАСС.

Кроме того, в документе предлагается ввести визовые ограничения для турецкого руководства, а также санкции в отношении Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Также предусмотрено введение санкций в отношении «любого иностранного лица, которое продает или предоставляет финансовую материальную или технологическую помощь» турецкой армии и запрет на оказание США военной помощи Анкаре. В документе также обозначены ограничительные меры против энергетического сектора Турции.

Напомним, в среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.

Вслед за этим ВС Турции вторглись на территорию Сирии в трех точках границы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов.

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