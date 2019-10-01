Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» по Донбассу приведет к тому, что с России снимут санкции.

«Подписание формулы российского происхождения – формулы Путина – де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов», – написал Порошенко в Facebook.

Националисты уже начали акцию протеста у офиса президента.

Ирина Геращенко, соратник Порошенко по партии «Европейская солидарность» и экс-вице-премьер Украины, также заявила, что в Минских соглашениях «нет ни слова ни о какой «формуле Штайнмайера».

«Это подмена самой логики минских соглашений, когда блок по безопасности подменяется политическим. Это план Путина, когда на Украину возлагается ответственность за закон, зато ни слова об обязательствах РФ о выводе войск, передаче контроля над границей», – написала она в Facebook.

Она заявила, что согласием на «формулу Штайнмайера» Украина отказалась от собственной дорожной карты выполнения Минска-2, логика которой «была в свое время поддержана Германией, Францией и США».

«Формулу Штайнмайера» она назвала «ловушкой» для Украины, которая может «вывести на путь капитуляции».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» Киевом. Ранее Украина отказывалась ее подписывать.

При этом Зеленский был раскритикован на Украине как противниками, так и сторонниками «формулы»: первыми – за сам факт подписания, вторыми – за поставленные при этом условия.

Тем не менее, теперь «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.

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