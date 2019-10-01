Строителям осталось уложить 17% «Северного потока – 2»

Газпром сообщил об укладке 2042 км газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря, таким образом, строительство завершено на 83%.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности», – сообщили в Газпроме, передает ТАСС.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта составляет около 9,5 млрд евро, запуск планируется до конца 2019 года.

Ранее компания Shell выступила против санкций США по «Северному потоку – 2».

Также сообщалось, что введение американских санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией.

Кроме того, стало известно, что санкции в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока – 2», могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.

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