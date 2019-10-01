Shell выступила против санкций США по «Северному потоку – 2»

Крупнейшая в мире нефтегазовая компания Royal Dutch Shell просит Конгресс США не одобрять санкции против российского трубопроводного проекта «Северный поток – 2», сообщил глава Shell в России Седерик Кремерс.

О просьбе компании глава представительства Shell рассказал Reuters.

По словам Кремерса, решение Конгресса затронет все компании, участвующие в проекте, включая Shell.

«Мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции», – сказал он.

В настоящее время «Северный поток – 2» готов на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года.

Ранее президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как им противостоять реализации проекта «Северный поток – 2».

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток – 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников и является экономическим, а не политическим проектом.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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