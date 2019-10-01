Опубликовано фото напавшего на полковника СК в Москве

В Сети опубликовано фото Сергея Григорьева, который напал с ножом на полковника Следственного комитета во время приема граждан у здания ведомства в Техническом переулке Москвы.

По данным Telegram-канала 112, Григорьев приехал в столицу из Санкт-Петербурга, он ударил правоохранителя ножом, после чего попытался скрыться.

Во вторник днем полковника Следственного комитета России Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной ведомства в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей, раненый был госпитализирован в критическом состоянии и умер в реанимации, не приходя в сознание.

По данным СМИ, нападение совершил 39-летний Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в СК и несколько раз писал жалобы на следствие.