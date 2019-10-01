Стали известны подробности вооруженного нападения на полковника СК в Москве

Нападение на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей, раненый находится в критическом состоянии, сообщил информированный источник.

«В момент нападения у проходной основного здания СК находились люди, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей», – сказал источник, передает ТАСС.

По словам источника в медицинских кругах, «раненый сотрудник Следственного комитета полковник Владислав Капустин доставлен в НИИ им. Склифосовского в критическом состоянии». Сотрудник СК получил ранение грудной клетки в области сердца, задета аорта, за его жизнь борются врачи.

По данным РЕН ТВ, нападение совершил 39-летний Сергей Григорьев. Он ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан. По данным СМИ, Григорьев неоднократно обращался в СК и несколько раз писал жалобы на следствие.

В свою очередь источник РИА «Новости» сообщил, что нападавшему будет назначена психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России ударили ножом рядом с проходной ведомства в Москве. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что раненый сотрудник СК имеет звание полковника.