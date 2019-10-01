На полковника СК напали с ножом у проходной ведомства в Москве

Сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России ударили ножом рядом с проходной ведомства в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ при исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства», – сказала она.

Нападение произошло в Техническом переулке в Басманном районе Москвы. Нападавший задержан, с ним работают следователи.

Раненый доставлен в больницу для оказания экстренной помощи, передает РИА «Новости».

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что раненый сотрудник СК имеет звание полковника.